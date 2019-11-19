شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.71% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% رابحاً 18.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.02 نقطة، مدفوعا بصعود 7 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 194 مليون سهم محققة ما قيمته 199.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3814 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.78%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.08%.