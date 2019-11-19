شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.71% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 194 مليون سهم محققة ما قيمته 199.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3814 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 25 سهماً، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.78%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.08%.
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