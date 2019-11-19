شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.34% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 5.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1506.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.12% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%. كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.13% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.19%.، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.98%.

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