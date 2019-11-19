شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام الجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 716.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121.7 مليون ورقة مالية بقيمة 558.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.83%، والعرب على 13.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.17%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 682 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 39.9 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالى.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14313 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5326 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.