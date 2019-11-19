شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين وسط تطورات مختلطة حول التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وسط تطورات مختلطة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الإسكان الأمريكي ،أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 % إلى مستوى 97.89 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.81 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.75 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.68 نقطة ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يتابع المستثمرين عن كثب التطورات المتلاحقة عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وسط أنباء مختلطة عن إحراز المزيد من التقدم فى طريق إبرام صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

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أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين تمديدا جديدا لمدة تسعين يوما يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة إمداد شركات هواوي الصينية بما يلزمها من المنتجات.

وفى المقابل ذكر تليفزيون CNBC نقلا عن مصدر بالحكومة الصينية يوم الاثنين إنه هناك ثمة تشاؤم فى بكين حول احتمالات التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ،خاصة مع تزايد قلق المسؤولين الصينيين من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يوجد اتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية.

ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،إيجابية البيانات سوف تدعم العملة الأمريكية فى مواصلة التعافي من المستويات الأدنى فى أسبوعين.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،تصريحات البناء المتوقع 1.385 مليون خلال تشرين الأول/أكتوبر من 1.391 مليون فى أيلول/سبتمبر ، وعدد المنازل المبدوء في إنشائها المتوقع 1.320 مليون منزل من 1.256 مليون منزل بالقراءة السابقة.