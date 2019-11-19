شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد: الإنتاج الصناعى فى ألمانيا سينكمش 4% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) اليوم الثلاثاء إن المتوقع أن يتراجع إنتاج الصناعة التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا 4% هذا العام، كما يُتوقع أن ترتفع صادرات ألمانيا الكلية نصف نقطة مئوية في 2019 بسبب طلب أضعف من الخارج.

وقال يواخيم لانج مدير عام الاتحاد في بيان "بعد ست سنوات من النمو المتتالي يشهد القطاع الصناعي الألماني ركودا منذ الربع الثالث من عام 2018".