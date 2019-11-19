شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى التعاون الصينى العربى للسياحة عام 2019 فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات منتدى التعاون الصينى العربى للسياحة عام 2019، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الصينية بكين، بحضور نائب وزير الثقافة والسياحة الصينى تشانج شيوى، والأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة حسام درويش، ورئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أحمد يوسف ورئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين جى جين بياو.

وأكد المشاركون - خلال مباحثات عقب انطلاق المنتدى - أهمية تعزيز التبادل بين الحكومات، وإنشاء آلية للتعاون السياحي، وتقوية البناء المشترك للسوق، وتعزيز التعاون فى التراث وتطوير منتجات تجمع بين الثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون فى التدريب لخلق أشخاص قادرين فى المجالين الثقافى والسياحي.

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وقال نائب وزير الثقافة والسياحة الصينى تشانج شيوى - فى كلمة خلال افتتاح المنتدى - إن الوزارة أقامت هذه الفعالية بالتعاون مع الجانب العربي، من أجل تنفيذ المحتويات ذات الصلة بدفع إنشاء آلية التعاون السياحى الصينى العربى التى طرحها الرئيس الصينى شى جين بينج خلال الاجتماع الثامن على المستوى الوزارى لمنتدى التعاون الصينى العربي.

ومن جانبه، قال حسام درويش الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة، إن الصين والدول العربية تتمتع بإمكانيات كبيرة فى التعاون السياحي، وإن الجانب العربى يتطلع إلى التبادل والتعاون مع الصين فى مجال السياحة بشكل أكثر فاعلية وشمولا، مشيرا إلى ثقته أن التعاون الجماعى بين الجانبين الصينى والعربى فى الثقافة والسياحة سيصبح نموذجا للتعاون فى مختلف المجالات فى إطار منتدى التعاون العربى الصيني، بما يعزز التعاون الإنسانى والثقافى ضمن البناء المشترك للحزام والطريق وتشكيل مجتمع المستقبل المشترك للجانبين الصينى والعربي.

ويشارك فى المنتدى مسؤولون عن قطاع السياحة وممثلون من أوساط السياحة والتعليم من الصين ونحو 20 دولة عربية بينها: مصر والجزائر والإمارات والمغرب وسفراء من الدول العربية لدى الصين.