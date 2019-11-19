شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً هابطاً جديداً ليهاجم الدعم 61.20 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لكنه بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد استمرار الميل الهابط نحو 59.60 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 62.50 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي