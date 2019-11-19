شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية الآن في طريقه لاختبار الدعم المحوري 55.90، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 57.40، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي