شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لاختراق مستوى 17.10 لكنه يعود للتداول دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بإشارة التقاطع السلبي التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار استهداف مستويات 16.75 ثم 16.33 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 17.10 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط