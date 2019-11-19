شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبدأ بالابتعاد عن مقاومة القناة الهابطة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1447.00 كهدف أول، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1472.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط