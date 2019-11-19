شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من إعادة اختبار المقاومة المخترقة لنموذج العلم الصاعد، ولا يزال التأثير الإيجابي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف زيارة مستوى 1.3045 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2880 والمقاومة 1.3045

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد