شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1065 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يرافقه توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية باختراق مستوى 1.1105 لتأكيد التوجه نحو 1.1180 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد