شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل مكاسب قوية لشركات الموارد الأساسية والسيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لمستوى قياسي جديد خلال أربع سنوات ، لتستأنف صعودها الواسع الذي توقف مؤقت بالأمس ، يأتي هذا بفضل المكاسب القوية لأسهم شركات الموارد الأساسية وصناعة السيارات ، بالرغم من الأخبار المختلطة عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ،وحقق يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، بفضل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وحاليا معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

قفز قطاع التعدين والموارد الأساسية بنسبة 1.7% ،ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ،وتليه قطاع صناعة السيارات مع ارتفاع بأكثر من 1.5%.

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أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين تمديدا جديدا لمدة تسعين يوما يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة إمداد شركات هواوي الصينية بما يلزمها من المنتجات.

وفى المقابل قال مصدر فى الحكومة الصينية لشبكة CNBC إن بكين متشائمة بشأن الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة ،مع الشعور بالقلق بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يكون هناك تراجعا فى التعريفات الجمركية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنحو 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي عند 3,124.17 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 1.1 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنحو 0.4% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.