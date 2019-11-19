شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,464.78$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,471.28$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,475.30$ الأعلى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

حققت أسعار المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ،فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط طلب الأصول الاستثمارية الآمنة ،عقبت تصريحات صينية جددت الشكوك حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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ذكر تليفزيون CNBC نقلا عن مصدر بالحكومة الصينية يوم الاثنين إنه هناك ثمة تشاؤم فى بكين حول احتمالات التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ،خاصة مع تزايد قلق المسؤولين الصينيين من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يوجد اتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.68 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 4.98 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 891.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.