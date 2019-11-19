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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. توقيع تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في بنود التعاقد في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز ودعم البنية الأساسية واستغلالها الاستغلال الاقتصادى الأمثل بما يسهم في تأمين جانب من احتياجات البلاد من السولار والبوتاجاز، حيث يتيح التعاقد استخدام التسهيلات لاستقبالهما وتخزينهما ، فضلاً عن اتاحة استقبال ناقلات عملاقة على الرصيف البحرى بميناء السخنة، ويتمشى هذا المشروع مع استراتيجية وزارة البترول في تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل التسهيلات الخاصة باستقبال وتدفيع السولار في الشبكة القومية للمنتجات البترولية في سبتمبر الماضى، وجارى حالياً الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال مايو القادم، وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع حوالى 500 مليون دولار وهو أحد مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة بتروجت.
وزير البترول ورؤساء الهيئات والشركات عقب التوقيع
وزير البترول يشهد التوقيع
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