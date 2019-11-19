شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن من المزرعة إلى 18جنيها وكرتونة البيض إلى 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19- 11– 2019 انخفاضا فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة انخفضت ما يقرب من 3 جنيهات للكيلو حيث سجل 18 جنيها مقابل 20 - 21 جنيها مع بداية الأسبوع، موضحا أن الأسعار فى محلات التجزئة تتراوح بين20- 23 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 4- 6 جنيهات، فيما انخفض سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30 جنيها مقابل 32 مع بداية الأسبوع موضحا أنها تباع للمستهلك 35 – 37 جنيها.