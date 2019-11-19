شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: نعمل لزيادة صادرات الأقطان والملابس لأكثر من 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تصدر أقطانا وملابس وغزل ونسيج بحوالى 2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه من السهل أن يتم زيادة هذا الحجم ليصل إلى 10- 15 مليار دولار.

وأضاف توفيق، أن مصر تنتج قطن فى حدود 2 مليون قنطار ويتم بيعه بأسعار بخسة مقارنة بالقطن الأمريكى، موضحا أنه فى ضوء التطوير للمحالج يمكن رفع سعر القطن المصرى ككمية مصدرة وسعر مقارن بالمنافس له، موضحا أنه يتم تطوير 11 محلجا تابعة للوزارة لإنتاج ضعف المتواجد حاليا.