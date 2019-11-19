الأعمال المصرى اليابانى: المنتدى اليابانى الأفريقى يفتح آفاقا جديدة للاستثمار الزراعى بمصر

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وأضاف العربي بأن المجلس ساهم في ترتيب عدد من اللقاءات الثنائيه لشركة الريف المصرى مع العديد من المؤسسات اليابانيه الرائده فى التكنولوجيا الزراعيه بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجيه اليابانيه "جيترو"، والتي تتضمن العديد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى حضور معرض طوكيو السنوى للإبتكارات الزراعيه والذي يشارك به أكثر من 250 منظمة يابانية للتعرف على أحدث أساليب التكنولوجيا اليابانيه فى مجال التنمية الزراعية.
ومن جانبه أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه من المهم تبادل الخبرات مع الشركات التي تعمل في مجال التنمية الزراعية بهدف الوصول لأفضل التقنيات والأساليب في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم عرض أنشطة وقصة نجاح شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى التوسع الأفقى للرقعة الزراعية فى مصر على هامش المنتدى، كما نوه إلى تنظيم العديد من الزيارات ميدانية لمعهد أبحاث الميكنة الزراعية والهيئة الوطنية لأبحاث الزراعة والغذاء اليابانية والاجتماعات الثنائية مع الشركات اليابانية الرائدة فى الأنشطة الزراعية.
وأضاف حنورة أن الجانب اليابانى أبدى رغبة كبيرة فى التوسع فى الإستثمار الزراعى فى مصر ونقل التكنولوجيا اليابانيه فى المجالات المتعلقه بالأنشطة الزراعيه والإستصلاح والصناعات القائمة على الأنشطة الزراعية، مشيدا بالدور الذي قام به مجلس الأعمال المصرى الياباني وهيئة جيترو في نجاح اللقاءات بين الشركات اليابانية وشركة الريف المصري .
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