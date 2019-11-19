الاقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشريها الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 14337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 17066 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 5331 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1423 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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