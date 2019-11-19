شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش طفيف لفائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 28.2 مليار يورو (31.2 مليار دولار) في سبتمبر من 28.5 مليار يورو قبل شهر.

وأضاف البنك المركزي أنه في اثني عشر شهرا حتى سبتمبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.3% في الاثني عشر شهرا الفائتة.

ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهرا إلى تراجع الفائض في الخدمات بينما استقر ميزان التجارة دون تغيير بوجه عام.