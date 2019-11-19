شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "نور للاستثمار" تُوافق على الاندماج مع تابعتها "نور للاتصالات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي من حيث المبدأ على مُقترح الاندماج مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة (غير مُدرجة بالبورصة).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن شركة نور للاستثمار المالي ستكون هي الشركة الدامجة، فيما ستكون شركة نور للاتصالات هل الشركة المُدمجة.

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وأشارت الشركة، إلى أن الاندماج لن يؤدي إلى إلغاء إدراج شركة نور للاستثمار من بورصة الكويت.

هذا ومن المُقرر اتباع الإجراءات المنصص عليها من قبل الجهات الرقابية، بعد مافقة الشركة المُندمجة.

وبلغت أرباح نور للاستثمار المالي 5.83 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بقيمة 8.56 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 31.9 %.