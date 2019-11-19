شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل الشكوك حول محادثات التجارة الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما قوضت شكوك حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المعنويات بالأسواق العالمية ، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ،على حسب بيانات أولية يصدرها معهد البترول الأمريكي فى وقت لاحق اليوم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.42$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.85$، و سجل أعلى مستوي عند 57.10$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 61.75$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.55$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين فقد الخام الأمريكي نسبة 1.6% ، بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 58.05$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 1.9% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 63.62$ الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

Advertisements

ذكر تليفزيون CNBC نقلا عن مصدر بالحكومة الصينية يوم الاثنين إنه هناك ثمة تشاؤم فى بكين حول احتمالات التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ،خاصة مع تزايد قلق المسؤولين الصينيين من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يوجد اتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية.

وكما نعلم بأن المعركة التجارية الطويلة الأمد بين أكبر اقتصادين بالعالم ،قد أضرت كثيرا بآفاق الاقتصاد العالمي ،وقلصت توقعات الطلب على النفط فى المستقبل.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي.