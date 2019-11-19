شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التجارة الأمريكية: مصر المركز الإقليمى لاستثماراتنا فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمد عبد الوهاب - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد من وزارة التجارة الأمريكية والبنك الأمريكي التصدير والاستيراد (EXIM)، برئاسة إيان ستيف - مساعد وزير التجارة الأمريكي، وجوديث بريور - عضو مجلس إدارة البنك الأمريكي التصدير والاستيراد (EXIM). نيابةً عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

رئيس هيئة الاستثمار مع الوفد الامريكى

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب تطورات مناخ الاستثمار في مصر وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما ساهم في تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، لتسجل 22.8 مليار دولار تتوزع بين 1576 شركة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، إن الاستثمارات الأمريكية العاملة في مصر تتفق مع الرؤية الاقتصادية المصرية، في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، وبناء الإنسان المصري، حيث تضطلع الشركات الأمريكية بمسئوليتها المجتمعية خاصة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

المستشار محمد عبد الوهاب مع ايان ستيف

واصطحب المستشار محمد عبد الوهاب الوفد الأمريكي في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ستفتتح مركز خدمات المستثمرين السادس عشر قبل نهاية 2019.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار هي أول جهة حكومية مصرية تُقدم خدمة إلكترونية بالكامل، غير ورقية وبدون مدفوعات نقدية.

صورة تجمع الوفد الامريكى برئيس هيئة الاستثمار

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كما استعرض خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 3000 فرصة استثمارية متكاملة، ومقر مبادرة فكرتك شركتك، التي تقوم بتوفير الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وتسريع نمو أعمالهم.

وقال إيان ستيف - مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن مصر حققت إنجازات ملحوظة في خطط الإصلاح الاقتصادي، وشهد بذلك البنك الدولى في تقريره عن ممارسة الأعمال الصادر هذا العام، حيث كانت مصر ضمن أكثر 25 دولة من حيث عدد الإصلاحات الاقتصادية، وهذا انعكس على أداء الشركات الأمريكية، التي توسعت في مصر في السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل قصص نجاح رائدة تُحفز الشركات الأمريكية على الاستثمار في مصر.

مساعد وزارة التجارة الامريكية مع رئيس هية الاستثمار

وقال إيان ستيف إن مجتمع الأعمال الأمريكي يعتبر مصر المركز الإقليمي للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، بغرض التصدير لباقي دول القارة، وسينتج عن هذا التصور تدفق استثمارات أمريكية جديدة، خاصةً مع إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.

وأكد تطلع وزارة التجارة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد لتمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، ما يصب في صالح البلدين، مشيراً إلى أن البنك لديه محفظة تمويل مستقبلية بقيمة ملياري دولار، يرغب في توجيهها لمصر في الفترة المقبلة، لتعميق التعاون والتجاري والاستثماري بين البلدين.

الوفد الامريكى يتابع الخريطة الاستثمارية

وقالت جوديث بريور - رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، إن قصة نجاح الاقتصاد المصري يتم الترويج لها بشكل رائع في اجتماعات البنك الدولي السنوية، على يد الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وإن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يسعى لمعرفة الفرص الاستثمارية بمصر، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأمريكية في مجال التكنولوجيا، والقطاعات التصديرية، لاختراق السوق الأفريقي