شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب مستقرة مع استمرار الشكوك بشأن اتفاق تجارة أمريكى صينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر فى وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذى تأثر فيه الإقبال على المخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1471.90 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07 بالمئة إلى 1472.90 دولار للأوقية. وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدي سي.إم.سي ماركتس "لا نتوقع أي تحركات كبيرة وبالنظر إلى الاقتراب من مستوى 1490 دولارا، فإن التحركات ستكون صعودا وهبوطا على المدة القصير، ما لم تقل بكين أو واشنطن إن التوصل إلى اتفاق تجاري مستبعد". Advertisements وتباين أداء الأسهم الآسيوية، إذ يفتقد المستثمرون دافعا للتداول انتظارا لأنباء أوضح بشأن التقدم المحرز في مفاوضات التجارة. وأثناء الليل، ذكرت سي.إن.بي.سي أن ثمة تشاؤم في بكين إزاء احتمالات إبرام اتفاق. وقبع الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين. ويتابع المتعاملون في السوق أيضا عن كثب الاضطرابات في هونج كونج. ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو السياسية. وتتجه الأنظار حاليا لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية والمقرر نشره غدا الأربعاء. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.12 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1732.93 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 898.10 دولار للأوقية.

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