شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى بـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 19 -11-2019 انخفاضا لبعض الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

وانخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24-27جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، فيما انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-170جنيها بفارق 10جنيهات عن أسعار أمس، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وارتفعت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه لتتراوح بين 85-470 جنيها.

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