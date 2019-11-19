شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى لوزيرة الاستثمار ورئيس البنك الإسلامى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤتمرا صحفيا مساء غد الأربعاء في ختام الدورة السابعة من مسابقة البنك العلمية.
وبحسب بيان الوزارة فإن المسابقة عبارة عن مسابقة علمية، تكنولوجية، وابتكارية، ينظمها البنك الإسلامي للتنمية في إطار وجوده المتنامي في مصر.
وسوف يقوم المبتكرون من مختلف أرجاء المنطقة العربية بعرض أفكارهم التي تدعم بشكل أو بآخر أهداف التنمية المستدامة أمام لجنة تحكيم من الخبراء.
أضاف البيان إن الفائز سوف يحصل على جائزة مالية، كذلك سيحصل المشاركون على فرصة للاستفادة من يوم كامل من المحاضرات والجلسات الإرشادية.
وتضم لجنة التحكيم كل من الدكتور حياة سندي، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وفيليبو راندازو، رئيس مجلس إدارة ومؤسس Leverage Science، والخبير الدولى لارس كرويهر، والدكتور شباب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال.
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