جهاز القرى السياحية: الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية لزيادة الخدمات لسكان مارينا

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وقال المهندس حاتم محمود: يتضمن المشروع تنفيذ عدد (2) عدَّاية نفقية بنظام الدفع النفقي الهيدروليكي من مواسير الخرسانة المسلحة، ذات أسطوانات من الصلب قطر كل منها 2000 مم، مشيراً إلى أنه يمر بالعدَّاية النفقية الأولى عـدد 2 ماسورة زهر مرن، لزوم خطى الطرد الرئيسيين بالمرحلة الأولى والثانية بمركز مارينا العلمين السياحي قطر 250 مم وقطر 300 مم، ومن المقرر أن يمر بالعدَّاية الثانية خط مياه الري، وخط مياه الشرب قطر 350مم ، 300 مم أيضاً.
وأضاف رئيس الجهاز: تشمل الأعمال بالمشروع تنفيذ 4 غرف دفع واستقبال من الخرسانة المسلحة، وكل ما يلزم من محابس الهواء ومحابس الغسيل وغير ذلك من أعمال.
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