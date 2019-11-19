شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار لـ"الخليج 365": منتدى أفريقيا 2019 نقلة هامة للقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن منتدى أفريقيا الذى تنطلق فعالياته يوم الجمعة المقبل ولمدة يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة نقلة وانطلاقة هامة لقارة افريقيا فى شتى المجالات.

وقالت الوزيرة لـ"الخليج 365" إنه تم الانتهاء من كافة ترتيبات الملتقى الذى ينطلق بالعاصمة الإدارية، بحضور العديد من رؤساء الدول رؤساء الحكومات والمئات من الوزراء ورجال الأعمال .

وأكدت سحر نصر أهمية المنتدى في الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، حيث سيتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة، إضافة إلى إتاحة الفرص أمام قادة القارة ورجال الأعمال لبحث اتفاقيات جديدة، لافتة إلى أنّ مصر كرئيس حالي للاتحاد الأفريقي، تؤدي دورها لدعم التنمية في القارة، مشيرة إلى أنّ جلسات المنتدى ستتناول موضوعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في أفريقيا وريادة الأعمال وتمكين المرأة والاستثمار في رأس المال البشري.

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