شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ ، فى ظل سيطرت عمليات البيع على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 100$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 8,077$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,177$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,198$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" نسبة 3.9% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 8.010$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 224 مليار$ ،الأدنى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مع استمرار هبوط أسعار البتكوين ، ومعظم أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

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مع استمرار سيطرت عمليات البيع على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" فالأسعار مرشحة بقوة للتخلي عن مستويات حاجز 8,000$ ،والهبوط حتى مستوي7,400$ المسجل أواخر الشهر الماضي.

وتوقع خبراء إنه فى حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة ،بجانب ضعف الحوافز الإيجابية ،سوف تتحرك الأسعار إلى المزيد من الضعف وهو ما حدث بالفعل ،وما لم تتغير المعطيات الحالية سوف تستمر الأسعار فى تسجيل مستويات أدني أخرى.

يعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.