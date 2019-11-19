شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،بالإضافة إلى التطورات الإيجابية عن الانتخابات البرلمانية فى بريطانيا المقررة الشهر المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2969$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2948$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2942$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2985$ ، بدعم ضعف العملة الأمريكية ،وتصريحات رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون".

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"إن جميع مرشحي حزب المحافظين فى انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،تعهدوا بدعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة جود مورنينج بريطانيا يوم الاثنين أن حزب المحافظين يتقدم بفارق 14 نقطة على حزب العمال المعارض.

فوز حزب المحافظين "الحزب الحاكم" المحتمل بأغلبية المقاعد البرلمانية ،يفتح الباب بقوة أمام تمرير صفقة جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان قبل الموعد المقرر لبريكست فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.