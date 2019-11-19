النفط ينزل وسط مخاوف بشأن محادثات التجارة الصينية الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 56.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 62.24 دولار.

ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله أمس الاثنين إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.

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وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لرويترز أمس أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع علي التوالي مما يضغط على الأسعار.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بياناته بشأن أحدث أسبوع بحلول الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، بينما من المقرر صدور التقرير الرسمي الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.