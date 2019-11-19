شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
عيار 18 سجل 565 حنيها للجرام.
عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 754 جنيه.
الجنيه الذهب 5280 جنيها.
أوقية الذهب 1468 دولار.
ويشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
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