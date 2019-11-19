إيزى جت تطلب شراء 12 طائرة إضافية إيه 320 نيو من إيرباص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيرباص اليوم الثلاثاء، إن إيزى جت للطيران منخفض التكلفة مارست حقوق شراء لطلب 12 طائرة إضافية من إيرباص طراز إيه 320 نيو. وتتنافس إيرباص ومنافستها بوينج حاليا للفوز بطلبيات شراء فى معرض دبى للطيران.

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