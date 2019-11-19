شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39 مليون سهم بقيمة 936 مليون ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 53 شركة.
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.
وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.37%، ثم عناية نسبة 3.70%، ثم الخدمات الأرضية بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "جرير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.63% ثم ميفك ريت بنسبة 1.52%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 1.38%.
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