شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا 19.05 نقطة ليصل إلى مستوى 8019.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.98% رابحا 95.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4915.97 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39 مليون سهم بقيمة 936 مليون ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 53 شركة. Advertisements وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%. وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.37%، ثم عناية نسبة 3.70%، ثم الخدمات الأرضية بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "جرير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.63% ثم ميفك ريت بنسبة 1.52%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 1.38%.

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