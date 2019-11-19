شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض البسلة 5 جنيهات والطماطم تبدأ بـ2 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19- 11-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيها للكيلو، تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3-5.25جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –4.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين4-5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، فيما انخفضت أسعار البسلة لتترواح بين 12 -15 بدلا من 14-20 جنيها.

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.