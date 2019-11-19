شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 85.8 مليون سهم محققة ما قيمته 79.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1492 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 12.08%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.81%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.43%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.44%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.