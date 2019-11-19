شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 33.68 نقطة ليصل إلى مستوى 5782.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 45.21 نقطة ليصل إلى مستوى 6324.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% رابحاً 9.87 نقطة ليصل إلى مستوى 4722.15 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 109.3 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون دينار كويتى عبر 4364 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%. وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.13%، تليه شركة الديرة القابضة بنسبة 10.66%، ثم شركة الإنماء العقارية بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.30% ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 8.96%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.20%.

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