شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 20.9 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال قطرى عبر 1484 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقر 8 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%.
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