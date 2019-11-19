الاقتصاد

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والعقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرة 17.75 نقطة، لتصل إلى مستوى 10279.67 نقطة.

 

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 20.9 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال قطرى عبر 1484 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقر 8 أسهم.

 

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%.

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