شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء: 32.2% زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 2018 ليبلغ 2 مليار، و952 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 233 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 32.2%؛ وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الإحصاء- اليوم الثلاثاء، في بيانه عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 - ارتفاع قيمة الصادرات إلى دول الكوميسا؛ لتبلغ مليارا و908 ملايين دولار عام 2018، مقابل مليارا و628 مليون دولار عام 2017 ، بنسبة زيادة 17.2% .
وأوضحت أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى -من بين تركز أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 % من إجمالي دول الكوميسا- بقيمة صادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالي التكتل، ثم السودان بقيمة صادرات (399.3 مليون دولار) بنسبة 20.8 %، تليها كينيا بقيمة صادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 18.5 %، وأثيوبيا بقيمة الصادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 8.8 %، وأوغندا بقيمة صادرات (82.9 مليون دولار) بنسبه 4.3 % من إجمالي التكتل.
وأشار إلى زيادة قيمة الواردات من دول الكوميسا؛ لتبلغ مليارا و 44 مليون دولار عام 2018، مقابل 605 ملايين دولار عام 2017 بنسبة زيادة 72.6 % .
وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبه 93.4% من إجمالى هذا التكتل؛ لتحتل كينيا المركز الأول بقيمة واردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 27.5% من إجمالي التكتل، ثم زامبيا بقيمة واردات (266.1 مليون دولار) بنسبه 25.5 %، ثم السودان بقيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبه 19.9 % من إجمالي التكتل، والكونغو بقيمة الواردات (148.0 مليون دولار) بنسبه 14.2 %، وليبيا بقيمة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.
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