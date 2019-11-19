شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: فرص استثمارية كبيرة بالسوق المصرى فى مجال صناعة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومى وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمنتجات الدواء المصرى باسواق الدول الأفريقية خاصة وأن المنتج المصرى يتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق الآفريقى.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع زيجر فيركوتيرن نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية للصناعات الدوائية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حضر اللقاء الدكتور أحمد خليل مدير الشئون الحكومية والسياسات لمنطقة شمال افريقيا بالشركة.

وقال الوزير إن قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى خلال العام الجارى بقيمة 125 مليون جنيه ليصل اجمالى استثمارات الشركة في مصر الى 2.3 مليار جنيه يعكس اهتمام دوائر الأعمال العالمية والشركات متعددة الجنسيات بالعمل بالسوق المصرى باعتباره أحد اهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ولفت نصار إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار بالسوق المصرى في مجالات انتاج الادوية ومنتجات العناية الصحية والتصدير لأسواق الدول المجاورة ودول القارة الافريقية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات لشركة جونسون آند جونسون العالمية بالتعاون مع قطاع الدواء المصرى بدول القارة الأفريقية خاصة في ظل التوجه الحالي للوزارة بتدشين صناعات بعدد من دول شرق وغرب قارة إفريقيا بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.

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وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية والعالمية وكذا استغلال الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط للوصول لدول قارة شرق إفريقيا وجنوب شرق اسيا ودول قارة أوروبا، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة في القطاع الدوائى تؤهلها لريادة صناعة الدواء بالمنطقة.

ومن جانبه أكد زيجر فيركوتيرن نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق المحورية الهامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ توسعات بالسوق المصرى بصفة دائمة وذلك لتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق العالمية.

وأضاف أن الشركة تعمل في مجالات الصناعات الدوائية وتكنولوجيات ومنتجات الرعاية الصحية ومنتجات الصحة العامة والرعاية التخصصية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في 60 دولة حول العالم.