شكرا لقرائتكم خبر عن فوجى أويل اليابانية تشترى 5 شحنات من خام الشرق الأوسط للتحميل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء، إن فوجى أويل اليابانية للتكرير اشترت خمس شحنات من خام الشرق الأوسط للتحميل في يناير.

واشترت الشركة شحنتين من خام مربان بعلاوات تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل إلى سعر البيع الرسمي. Advertisements واشترت فوجي شحنتين من خام زاكوم العلوي، واحدة بعلاوة تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل إلى سعر البيع الرسمي والأخرى بعلاوة عند نحو ثلاثة دولارات للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبى. واشترت الشركة اليابانية شحنة من خام بانوكو العربي المتوسط بعلاوات تزيد عن 30 سنتا للبرميل إلى سعر بيع الخام الرسمي. ولم يُعرف حتى الآن الجهات التي تبيع الشحنات.

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