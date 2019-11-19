شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في ثلاثة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى لها منذ 28 من آب/أغسطس الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتطورات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.30% لتتداول حالياً عند 897.26$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 894.58$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.82.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء إلى 0.8% إلى نحو 1,381 ألف تصريح مقابل 2.7% عند 1,387 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 4.9% إلى نحو 1,318 ألف منزل مقابل تراجع 9.4% عند 1,256 ألف منزل.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر أسواق رأس المال والذي ينعقد تحت رعاية جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في العاصمة الأمريكية واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في البيت الأبيض في اجتماع لم يكن مخطط له مسبقاً.

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هذا وقد دعا الرئيس الأمريكي ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مع مطلع هذا الأسبوع لمناقشة وضع الاقتصاد المحلي وبالأخص حيال وتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات التوظيف وقد ضم ذلك الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن، وتلي الاجتماع أعرب ترامب عن كون الاجتماع كان جيد للغاية وأنه تم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات بما في ذلك معدلات الفائدة ومعدلات الفائدة السلبية والتضخم.

كما صرح الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير أنه أيضا ناقش خلال الاجتماع مع محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول ووزير الخزانة مينوشن العلاقات التجارية لبلاده مع الصين والاتحاد الأوروبي وغريهم من البلدان الأخرى، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وتأثير ذلك على القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم، وذلك بخلاف العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تمديد البيت الأبيض التراخيص التي تسمح للشركات الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية، الأمر الذي عزز الآمال حيال حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين وعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلا أن التقرير التي تطرقت إلى قلق مسئولين في الحكومة الصينية حول عدم إلغاء الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية قد حد بدوره من الآمال حيال احتواء الحرب التجارية القائمة بين الطرفين.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أجرى صباح السبت الماضي مكالمة هاتفية مع كل من وزير الخزانة الأمريكي منوشن والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر حيال صفقة "المرحلة الأولى" وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" والتي تطرقت لكون الجانبان أجريا "محادثات بناءة" حيال "الاهتمامات الأساسية لكل منهما" واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.