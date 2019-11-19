شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتكبد بعض الخسائر– تحليل -19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل تداولات سلبية متجاوبا بذلك لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنلاحظ تكبده لأول الخسائر بملامسته لمستوى 2.6050, استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 حول مستوى 2.6400 وتشكيله لحاجز إضافي يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط لحين الوصول نحو الدعم المحوري والمتمركز عند 2.5500. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.5500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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