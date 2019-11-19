شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤجل الهبوط– تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر البلاتين بتداولات يوم أمس فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 885.00 مؤجلا بذلك الهبوط التصحيحي والمنتظر سابقا, نذكر بأن استمرار تشكيل مستوى 915.00 للمقاومة الإضافية يدعم التذبذب المستمر ضمن النطاق الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 850.00 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 835.00 لهذا اليوم.
أما محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الإضافية, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 960.00 وصولا نحو 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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