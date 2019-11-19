شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الهدف الأول-تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه صاعدة قوية محققا بذلك الهدف المتمركز عند 141.50 ليضغط بذلك على القمة المحققة سابقا بهدف تعزيز المسار الصاعد للتداولات القادمة, ففي حال تجميع السعر لعزم إيجابي جديد فإن ذلك سيزيد من فرص انجذابه مباشرة نحو 142.60 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الحاجز المستقر عند 143.75. تكمن مخاطرة تأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة في حال تسلل السعر دون مستوى 139.40 والذي يشكل بدوره حاليا دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.20 و 142.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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