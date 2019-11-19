شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار اليورو مقابل الين - تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط نظرا لتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والمتمركزة حاليا عند 120.85, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي قوي ليتمكن بذلك من كسر مستوى 119.90 وليفتح ذلك الباب أمام الوصول نحو الأهداف السلبية الرئيسية والتي تتمثل بمستوى 119.10 و 118.40 على التوالي. لابد من التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية بدأ من 121.50 و122.60. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.85 و 119.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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