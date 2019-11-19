شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يستمر بالزحف السلبي– تحليل – 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج خلال التداولات الأخيرة بتشكيل زحف سلبي معززا بذلك سيطرة الميل الهابط بوصوله نحو 0.8522, نذكر بأن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار تشكيل مستوى 0.8692 لمقاومة إضافية قوية يدعم محاولة استئناف السعر للهبوط لحين تسجيله للأهداف السلبية المتمثلة بمستوى 0.8471 وصولا للدعم المحوري المتمركز عند 0.8400 لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8575 و 0.8471

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط