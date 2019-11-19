شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إنتاج الغاز المسال من مصنع إدكو يتخطى 90% من الطاقة الانتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن تجاوز حجم إنتاج مصنع اسالة الغاز بإدكو لـ 90٪ من الطاقة الانتاجية ، وبحسب مصادر ، أنه من المتوقع الوصول لحجم انتاج 100%لمصنع اسالة الغاز بإدكو خلال الفترة القليلة القادمة.

وكانت كمية الغاز المسال المصدر من مصانع الإسالة ( مصنع إدكو) قد بلغت خلال العام المالي 2018 2019/ حوالي 172.8بليون قدم 3 (غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر) من خلال 45 شحنات.

وكانت تقارير صادرة عن قطاع البترول أشار ت الي انه خلال عام 2018-2018 تم إنشاء خط أنابيب من الشبكة القومية للغازات الطبيعية للربط بمصنع الإسالة بإدكو لتغذية المصنع من الشبكة ، وتم التوصل مع مستخدمين مصنع الاسالة بإدكو إلى اتفاق يسمح بموجبه بتسييل كميات غاز مملوكة للهيئة/إيجاس في مصنع الاسالة بإدكو وتصديره لصالح الهيئة/إيجاس مقابل فئة إسالة مخفضة، وامكانية تصدير مصر لشحنات Spot والتي تعتبر أولى الخطوات التنفيذية للتحول الى مركز إقليمى لتجارة الغاز.

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يذكر أن مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو تم تشغيله عام 2005 ويعتبر أضخم مشروع لإسالة الغاز الطبيعى فى مصر حيث يضم وحدتين لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة استيعابية تصل لـ 4.1 مليون طن سنويا من الغاز بكل وحدة.

ويعد مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو شراكة بين كلا من الهيئة العامة للبترول 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" 12%، وشركة بريتش جاز "التى استحوذت عليها شركة شل " 35.5% ، وشركة بتروناس الماليزية 35.5% ، وشركة إنجى الفرنسية "جاز دى فرنس سابقا" 5%.