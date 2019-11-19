شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتطورات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.04 لتتداول عند 56.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.90$ للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.08% لتتداول عند 62.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.28$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.82.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتقلص تراجع تصاريح البناء إلى 0.8% إلى نحو 1,381 ألف تصريح مقابل 2.7% عند 1,387 ألف تصريح في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 4.9% إلى نحو 1,318 ألف منزل مقابل تراجع 9.4% عند 1,256 ألف منزل.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا تمديد البيت الأبيض التراخيص التي تسمح للشركات الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية، الأمر الذي عزز الآمال حيال حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين وعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلا أن التقرير التي تطرقت إلى قلق مسئولين في الحكومة الصينية حول عدم إلغاء الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية قد حد بدوره من الآمال حيال احتواء الحرب التجارية القائمة بين الطرفين.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أجرى صباح السبت الماضي مكالمة هاتفية مع كل من وزير الخزانة الأمريكي منوشن والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر حيال صفقة "المرحلة الأولى" وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" والتي تطرقت لكون الجانبان أجريا "محادثات بناءة" حيال "الاهتمامات الأساسية لكل منهما" واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ارتفع خلال تشرين الأول/أكتوبر بواقع 160 ألف برميل إلى 11.246 مليون برميل يومياً خلال تشرين الثاني/نوفمبر، الأمر الذي يعكس توسع روسيا في تجاوز اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة والذي بمقتضاه أن لا يتجاوز إنتاج روسيا النفطي ما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 674 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر، موضحة رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.