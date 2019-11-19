شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ديسمبر.. موعد صرف الأرباح النقدية لـ"أسواق العثيم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن موعد صرف الأرباح النقدية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، إنه سيتم بدء توزيع الأرباح، اعتبارا من يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم إيداع الأرباح للمساهمين المستحقين في محافظهم الاستثمارية من خلال مصرف الراجحي.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 30% إلى قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 54.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 202.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 195.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.